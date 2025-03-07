Президент Турции оценил идею о срочном прекращении огня на Украине

Власти Турции поддерживают идею о скорейшем прекращении огня на Украине, а также остановку атак на земле, в воздухе и на море. Об этом во время видеоконференции главы Евросовета Антониу Кошты со странами — партнерами ЕС заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По словам турецкого лидера, важно опираться на дипломатическую основу, в рамках которой обе стороны конфликта, борющиеся за справедливый и прочный мир, будут сидеть за столом переговоров.

«Поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак на земле, в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция готова внести любой вклад, в том числе осуществить переговорный процесс, для установления мира на украинской территории.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру».

Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине.