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В США рассказали о двух этапах завершения конфликта на Украине

Рубио: план по завершению украинского конфликта состоит из двух частей
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Craig Hudson/Reuters

В процессе прекращения российско-украинского конфликта есть «некоторые сложности», у США существует план, состоящий из двух этапов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире CBS.

«Но я хочу, чтобы все поняли: у меня есть план. План А заключается в прекращении огня, чтобы мы могли перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров», — сказал он.

Возможен вариант решить конфликт с помощью «челночной дипломатии» для того, чтобы найти способ окончательно покончить с этим конфликтом, подчеркнул Рубио.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чем президент РФ Владимир Путин разговаривал со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом во время встречи в Москве. Американский спецпредставитель предоставил РФ дополнительные сведения, в свою очередь Путин передал через Уиткоффа информацию для Дональда Трампа.

Ранее Лавров и Рубио договорились о продолжении контактов.

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