Россия поддержала Вучича, который предложил диалог с протестующими

Посол РФ: Россия поддерживает Вучича, который готов на диалог с начала протестов

Россия поддерживает президента Сербии Александра Вучича, который с начала протестов в стране предложил диалог. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы поддерживаем ту позицию, которая является здравой, рациональной. Мы поддерживаем разворот президента Сербии, который с самого начала предложил диалог, с самого начала этого протестного движения предложил сотрудничество и диалоговые каналы», — сказал Боцан-Харченко.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

7 марта в Белграде массовая акция протеста, организованная студентами и оппозиционно настроенными гражданами, привела к блокированию центральной улицы города.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.