Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс в связи с третьей годовщиной начала СВО объявил на своей странице в соцсети X о введении новых санкций против России.

«Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций», — заявил дипломат.

Как уточнили в МИД страны, ограничения затронут 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них есть компании, связанные с экспортом российских энергоносителей и » принудительным переселением украинских детей», а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы помогающие РФ.

Питерс добавил, что Новая Зеландия сделает взнос в размере $3 млн в фонд восстановления Украины, который займется восстановлением и реформами в республике.

Закон о санкциях в отношении России вступил в силу в марте 2022 года, и Новая Зеландия уже ввела санкции в отношении более чем 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Они в том числе включают приостановку двусторонних консультаций МИД с РФ и пошлину в 35% на весь российский импорт в Новую Зеландию.

Ранее сообщалось, что Британия готовит крупнейший пакет санкций против России.