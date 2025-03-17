Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины отверг условия России по перемирию

Глава МИД Сибига: Россия не должна выдвигать условий по перемирию на Украине
close
Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия не должна выдвигать никаких дополнительных условий по заключению перемирия. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

Он призвал дождаться «официального ответа» от России, поскольку на данный момент его нет.

«Но однозначно мы исходим из того, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться. Украина приняла то предложение американской стороны и соответственно зеркально российская сторона должна поступить так же», — сказал Сибига.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины выступил против «троянских коней» в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами