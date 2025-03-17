Глава МИД Украины отверг условия России по перемирию

Глава МИД Сибига: Россия не должна выдвигать условий по перемирию на Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия не должна выдвигать никаких дополнительных условий по заключению перемирия. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

Он призвал дождаться «официального ответа» от России, поскольку на данный момент его нет.

«Но однозначно мы исходим из того, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться. Украина приняла то предложение американской стороны и соответственно зеркально российская сторона должна поступить так же», — сказал Сибига.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины выступил против «троянских коней» в Европе.