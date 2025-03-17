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Глава МИД Украины выступил против «троянских коней» в Европе

Сибига: у Европы нет времени на узкие интересы, мелкий шантаж и троянских коней
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Андрей Сибига перед заседанием глав МИД стран Евросоюза заявил, что у континента нет времени «для узких интересов, мелкого шантажа и «троянских коней». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Нашим главным приоритетом является единство, сила и решимость Европы. Нет времени для узких интересов, мелкого шантажа и «троянских коней». Это важный момент для Европы», — написал Сибига.

По его словам, в «период исторических рисков и вызовов» стороны должны работать сообща ради обеспечения безопасности не только Украины, но «всей Европы и каждой европейской семьи».

До этого украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Запада к совместному с Украиной давлению на Российскую Федерацию. Также Зеленский заявил о мерах, которые «должны не только сохранять, но и постоянно продвигать вперед всех». До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если Россия откажется от перемирия, то Запад приложит все усилия для экономического давления на Москву.

Ранее в США назвали Трампа «легкой добычей» Путина.

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