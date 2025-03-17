В МИД назвали нейтралитет Украины условием для заключения мирного договора

Российская Федерация требует в качестве гарантий для заключения мирного договора нейтрального статуса Украины и отказа от ее принятия в Североатлантический альянс. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, Москва будет требовать, чтобы частью соглашения по Украине стали «железобетонные» гарантии безопасности. Грушко подчеркнул, что только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и укрепить региональную безопасность. Частью таких гарантий должен стать нейтральный статус Украины и отказ НАТО принимать ее в свои ряды. Замглавы МИД отметил, что именно это положение и было зафиксировано в российских проектах соглашений еще в 2021 году.

Грушко добавил, что обсуждения соглашений сейчас не ведется, так как пока нет переговоров.

16 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о позитивном тренде в переговорах по урегулированию на Украине.

Ранее помощник Путина заявил, что РФ довела до США свою позицию по перемирию.