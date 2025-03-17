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Макрона уличили в провокациях России

Политик Филиппо: Макрон провоцирует Россию заявлениями о военных на Украине
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке военных из стран Запада на Украину провоцирует Россию. Об этом написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Он указал на очевидное нежелание Макрона способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, «провокации» с его стороны происходят «каждый день».

Филиппо подчеркнул, что французские военные должны оставаться дома и не появляться на территории Украины.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условие прямого вовлечения Европы в конфликт на Украине.

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