Макрона уличили в провокациях России

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке военных из стран Запада на Украину провоцирует Россию. Об этом написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Он указал на очевидное нежелание Макрона способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, «провокации» с его стороны происходят «каждый день».

Филиппо подчеркнул, что французские военные должны оставаться дома и не появляться на территории Украины.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условие прямого вовлечения Европы в конфликт на Украине.