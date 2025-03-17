Полковник Дэвис: Европа вступит в конфликт при неудаче в переговорах по Украине

Если сторонам конфликта не удастся достичь мирного соглашения по Украине, то Европа может напрямую вступить в конфликт. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

По его словам, после трех лет «дипломатических неудач» Запада для Украины не будет хороших условий мира. Если соглашения не удастся достичь и в этот раз, Киев либо потерпит полное военное поражение, либо появятся условия для прямого вступления Европы в конфликт.

Дэвис подчеркнул, что прямое военное столкновение между Россией и НАТО выйдет за пределы территории Украины.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира», и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.

Ранее в Польше завяили, что лидеры ЕС отрицают реальность и играют с настоящей войной.