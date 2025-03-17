Трамп заявил, что подписанные Байденом помилования не имеют юридической силы

Помилования экс-президента США Джо Байдена являются недействительными и не имеющими юридической силы, поскольку подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом написал действующий американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«‎Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление», — написал глава государства.

В январе текущего года Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Как отмечалось в заявлении Белого дома, эти преступники отбывают непропорционально длительные тюремные сроки по сравнению с теми, которые они могли бы получить сегодня, в соответствии с нынешним законодательством.

В пресс-релизе также уточнили, что Байден осуществил больше актов помилования и смягчения наказаний, чем любой другой президент в истории США. До этого Байден помиловал 39 осужденных и смягчил наказание для 1,5 тысячи человек. Это произошло на фоне решения президента США о смягчении наказания для его сына Хантера, который ранее был фигурантом двух уголовных дел. Глава государства подчеркнул, что считает преследование своего сына необоснованным.

Ранее Трамп оценил освобождение в РФ американца Марка Фогеля.