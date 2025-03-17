Идея президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев Евросоюза (ЕС) на территории Украины — интервенция. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Так парламентарий прокомментировал слова французского лидера о том, что ЕС может без согласия России отправлять свой военный контингент на Украину в качестве миротворцев и инструкторов.

«Цель плана Макрона – интервенция Украины. Как в декабре 1918 года новые интервенты рвутся в Одессу и другие города Украины. Особо жестоко себя тогда проявили 15 тысяч французских войск во главе с генералом д«Ансельмом, совместно с польскими легионерами», — заявил Белик.

По словам депутата, в то время таких людей тоже называли миротворцами, однако на самом деле они контролировали Одессу и довели город до голода. Он добавил, что Макрон пытается повторить историю, но «примеряет кепи вместо треуголки Наполеона».

До этого стало известно, что Австралия готова отправить «миротворческий контингент» своих военнослужащих на Украину. По словам премьер-министра страны Энтони Альбанезе, отправка миротворческого контингента соответствует национальным интересам Австралии, так как происходящее в Евроатлантике имеет серьезные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона.

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