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Премьер-министр Австралии заявил о готовности отправить войска на Украину

Альбанезе: Австралия готова отправить миротворцев на Украину
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Seaman Matthew Lyall/Us Navy/Global Look Press

Австралия готова отправить «миротворческий контингент» своих военнослужащих на Украину, заявил глава правительства страны Энтони Альбанезе. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр в очередной раз высказался о «твердой и неизменной» поддержке Киева. По его словам, Австралия открыта для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях на Украине.

Альбанезе подчеркнул, что отправка миротворческого контингента соответствует национальным интересам Австралии, так как происходящее в Евроатлантике имеет серьезные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона.

Глава правительства напомнил, что Канберра уже направила 1,5 млрд австралийских долларов ($950 млн) на помощь Киеву и обучение украинской армии. Альбанезе отметил, что Австралия, исходя из своих возможностей и сравнительных преимуществ, будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу.

Ранее российский дипломат выступил с заявлением об отправке миротворцев на Украину.

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