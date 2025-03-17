Симоньян вспомнила Пушкина в ответ на планы отправить миротворцев на Украину

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» зачитала фрагмент из стихотворения поэта Александра Пушкина, комментируя планы некоторых стран ЕС отправить миротворцев на Украину.

«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. «Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов», — процитировала она классика.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.