Константинов: Крым был бы уничтожен, если бы в 2014 году не вошел в состав РФ

Крым, который был дружен с Россией, был бы уничтожен, если бы в 2014 году не вошел в состав РФ. Об этом заявил ТАСС глава Госсовета республики Владимир Константинов.

«Что было бы с нами на Украине сейчас? А что происходит с другими русскоязычными регионами? Что с памятниками Великой Отечественной войны, что с улицами, названными когда-то именами наших героев в Одессе, Харькове и других городах? С нами было бы то же самое. Крым как сакральный регион Русского мира был бы уничтожен в полном объеме», — поделился своей точкой зрения Константинов.

Референдум о присоединении Крыма и города-героя Севастополя к России состоялся 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова, имевших право голоса. За включение территорий в состав РФ проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно.

До этого зампредседателя Общественной палаты республики Крым Роман Чегринец призвал украинского лидера Владимира Зеленского не спекулировать на вопросе территориальных уступок. Он напомнил президенту, что окончательное решение по территориям, на которые до сих пор претендует Киев, было принято на референдумах в 2014 и 2022 годах. Речь идет о Крыме, а также о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

По мнению Чегринца, часть регионов Украины, которые сейчас подконтрольны киевскому режиму, тоже бы хотели стать частью РФ.

Ранее в США допустили отказ Украины от части территорий.