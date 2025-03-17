Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД допустили обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Грушко: Россия может обсудить невооруженных наблюдателей для Украины
close
Пресс-служба МИД РФ

Контроль за соблюдением условий мира на Украине могла бы осуществлять «гражданская миссия», а не миротворцы из стран НАТО. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Известиям».

По его словам, обсуждение вопроса привлечения лиц, контролирующих соблюдение мирного договора, является преждевременным. До обсуждения непосредственно самого соглашения разговоры об этом преждевременны. Более того, Россию не устраивает вариант с введением миротворцев на Украину.

«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — подытожил он.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что размещение европейских миротворцев на Украине будет расцениваться как прямая угроза безопасности России.

Ранее в США предложили контроль перемирия на Украине без участия миротворцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами