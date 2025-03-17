В МИД допустили обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Контроль за соблюдением условий мира на Украине могла бы осуществлять «гражданская миссия», а не миротворцы из стран НАТО. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Известиям».

По его словам, обсуждение вопроса привлечения лиц, контролирующих соблюдение мирного договора, является преждевременным. До обсуждения непосредственно самого соглашения разговоры об этом преждевременны. Более того, Россию не устраивает вариант с введением миротворцев на Украину.

«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — подытожил он.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что размещение европейских миротворцев на Украине будет расцениваться как прямая угроза безопасности России.

Ранее в США предложили контроль перемирия на Украине без участия миротворцев.