Размещение европейских миротворцев на Украине будет расцениваться как прямая угроза безопасности России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Любая европейская группировка, которая зайдет на территорию Украины, будет преследовать цель поддержания противостояния с Россией, все остальные разговоры о гарантиях безопасности для Украины — бред, бессмысленный и смешной повод», — сказал депутат.

Шеремет добавил, что в развязывании конфликта на Украине виноваты президент Франции Эммануэль Макрон «и его приспешники, строящие козни против России». По словам члена комитета, если бы не их вмешательство во внутренние дела страны, то она бы продолжала развиваться.

Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал Запад «давить на Россию».