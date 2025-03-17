Названа дата следующего приговора Саакашвили

Тбилисский городской суд в понедельник, 17 марта, вынесет приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, по которому политику грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости судья Михаил Джинджолия.

По его словам, резолютивная часть (в этом документе судья фиксирует свои выводы о полном или частичном удовлетворении иска или отказе в его удовлетворении) будет оглашена в 11:00 (10:00 мск).

12 марта Тбилисский суд приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате более $3,2 млн бюджетных средств. Обвинения экс-главе страны предъявили еще в 2014 году. По версии Генеральной прокуратуры Грузии, Саакашвили потратил бюджетные деньги на услуги повара, аренду яхты и автомобилей, покупку пиджаков, пальто, часов и картины, нарисованной грудью, а также процедуры ботокса и эпиляции. Сам экс-президент иронично назвал приговор «сюрпризом». «Дело пиджаков» стало третьим разбирательством, которое закончилось для политика приговором.

В отношении Саакашвили продолжаются разбирательства о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi, а также о незаконном пересечении границы. Последнее завели из-за задержания Саакашвили в Тбилиси 1 октября 2021 года: он вернулся с Украины на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.

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