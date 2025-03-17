В Белоруссии уборщик нашел пачки долларов в подушке и вернул их клиентке

В Белоруссии сотрудник клининговой компании обнаружил в подушке клиентки пачки на 4100 долларов и 200 евро. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Необычный случай произошел в городе Барановичи. Девушка заказала уборку дома. Сотрудники клининга выполняли заказ. Во время чистки старых подушек один из сотрудников заметил сверток с деньгами.

Выяснилось, что недавно у клиентки не стало бабушки. Вероятнее всего, в подушке она прятала свое наследство.

По словам владельца клининговой компании, он впервые столкнулся с такой крупной находкой за время работы. Ранее сотрудники находили только мелкие монеты.

Недавно сообщалось, что бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты жителя французской Тулузы. Мужчина, в свою очередь, надеясь вернуть свои украденные документы, предложил разделить выигрыш пополам. Нарушители выиграли €500 тыс., потратив с карточки жертвы €52.

Ранее житель в США увидел вещий сон и выиграл в лотерею $110 тысяч.