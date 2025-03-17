Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии уборщик нашел пачки долларов в подушке

В Белоруссии уборщик нашел пачки долларов в подушке и вернул их клиентке
close
Пресс-служба магазина «Твой Дом»

В Белоруссии сотрудник клининговой компании обнаружил в подушке клиентки пачки на 4100 долларов и 200 евро. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Необычный случай произошел в городе Барановичи. Девушка заказала уборку дома. Сотрудники клининга выполняли заказ. Во время чистки старых подушек один из сотрудников заметил сверток с деньгами.

Выяснилось, что недавно у клиентки не стало бабушки. Вероятнее всего, в подушке она прятала свое наследство.

По словам владельца клининговой компании, он впервые столкнулся с такой крупной находкой за время работы. Ранее сотрудники находили только мелкие монеты.

Недавно сообщалось, что бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты жителя французской Тулузы. Мужчина, в свою очередь, надеясь вернуть свои украденные документы, предложил разделить выигрыш пополам. Нарушители выиграли €500 тыс., потратив с карточки жертвы €52.

Ранее житель в США увидел вещий сон и выиграл в лотерею $110 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами