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Мужчина увидел вещий сон и стал богачом

UPI: житель в США увидел вещий сон и выиграл в лотерею $110 тысяч
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В США победитель онлайн-лотереи из Северной Каролины рассказал, как выиграл крупную сумму во сне, накануне объявления результатов розыгрыша. Об этом сообщает UPI.

По словам Роберта Хобана, жителя округа Стэнли, он приобрел лотерейный билет за $1 и лег спать с мыслями о джекпоте. Дальше, как утверждает мужчина, ему приснилось не только то, что он выиграет приз, но и точная сумма, обладателем которой он станет.

«Кажется безумием, но это чистая правда», — поделился Хобан.

Проснувшись, мужчина посмотрел итоги розыгрыша и не поверил своим глазам.

«Шок, который я испытал, сравним только с масштабом недоверия моей семьи, которая со скепсисом отнеслась к новости, которую я им сообщил», — рассказал победитель.

Мужчина отметил, что не расстроился реакции родных, так как часто подшучивает над ними, и такой отклик с их стороны был ожидаем.

Ранее во Франции бездомные украли банковскую карту и выиграли €500 тыс. в лотерею.

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