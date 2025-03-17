«Принимает мяч мягко»: украинский политолог оценил подход Путина к перемирию на Украине

Украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube выразил мнение о том, что президент Владимир Путин не дал США и Украине возможность возложить на Россию ответственность за затягивание перемирия в зоне конфликта.

По мнению эксперта, любые условия РФ по поводу прекращения огня могли бы рассматриваться как отказ от мирного урегулирования, но российский лидер сформулировал позицию так, что это стало невозможно.

«Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов даже, еще более мягко», — сказал Бортник.

Он сделал вывод о том, что Киев и Вашингтон не смогли переложить на Москву ответственность в этом вопросе.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию России по Украине. Свой недавний разговор с президентом Владимиром Путиным он назвал позитивным. На следующей неделе российский лидер должен созвониться с Дональдом Трампом. Президент США надеется урегулировать конфликт «в течение недель».

Ранее помощник Трампа предупредил о риске третьей мировой из-за желания «вытеснить русских».