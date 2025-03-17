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Американцы выразили беспокойство из-за удара микрофоном по лицу Трампа

Сторонники Трампа обеспокоились его здоровьем из-за удара микрофоном по лицу
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Kevin Lamarque/Reuters

Сторонники лидера США Дональда Трампа выразили беспокойство его здоровьем из-за удара микрофоном по лицу. Об этом сообщает NDTV.

Американцы выразили недоумение тем, что репортеры смогли так близко подойти к главе государства, а Секретная служба США не предприняла никаких мер. Микрофон может содержать огромное количество микробов, в том числе опаснейший патоген.

Сторонники Трампа призвали усилить его охрану.

15 марта на военной базе Эндрюс под Вашингтоном тележурналистка пресс-пула Белого дома случайно ткнула президента США Дональда Трампа в лицо микрофоном на штанге.

В связи с этим в Соединенных Штатах появилась версия о том, что на конце микрофона был закреплен острый наконечник, смазанный белковым ядом растительного происхождения рицином.

Ранее Трамп подшутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков.

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