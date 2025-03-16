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Вучич призвал проверить данные об использовании «звуковой пушки» против граждан

Вучич поручил проверить сведения о применении звуковой пушки против протестующих
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич поручил министру юстиции страны Майе Попович проверить сведения об использовании «звуковой пушки» против протестующих в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Требую от госпожи Попович, чтобы минюст и прокуратура отреагировали и привели к ответственности тех, кто это применил, а мы знаем, что нет. Пусть проверят, пусть будет проверено расследование. Но пусть и приведут к ответственности тех, кто выступил публично с такой откровенной ложью», — сказал глава государства.

О применении «звуковой пушки» заявлял бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош. По его словам, 15 марта во время 15 минут молчания на акции в Белграде полиция якобы применила данное устройство. В результате возник шум, который обеспокоил демонстрантов.

16 марта в МВД Сербии опровергли информацию о применении подобного оборудования против протестующих. В ведомстве подчеркнули, что использование «звуковой пушки» противоречит закону.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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