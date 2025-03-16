Рубио рассказал, зачем США проводят операцию против хуситов

Рубио: операция против хуситов призвана лишить их способности мешать судоходству

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS News рассказал, что операция против йеменских хуситов «Ансар Аллах» призвана лишить их способности мешать судоходству на Ближнем Востоке.

По словам Рубио, удары по хуситам были ударами возмездия.

«Они запустили одну ракету, мы поразили пусковую установку, и мы прислали что-то, чтобы сделать это. Это не послание. Это не разовый удар. Это попытка лишить их способности продолжать сдерживать и контролировать судоходство», — пояснил госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты больше не позволят хуситам решать, куда могут заходить корабли всего мира.

До этого член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) не пойдет на переговоры с США, пока Йемен не даст ответ на бомбардировки американских военных по его территории.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене.

Ранее хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец.