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Трамп поручил рассекретить документы по делу убийства Кеннеди

Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве президента Кеннеди
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Carlos Barria/Reuters

Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Также Трамп поручил рассекретить сведения об убийствах сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга — младшего.

В публикации отмечается, что более чем за 50 лет федеральное правительство США не опубликовало все записи, которые связаны с этими событиями. Семьи и граждане США заслуживают прозрачности и правды, говорится в пояснении к указу.

20 января сообщалось, что Трамп собирается раскрыть широкой общественности информацию из секретных документов об убийствах Мартина Лютера Кинга, а также братьев Джона и Роберта Кеннеди.

Он собирался сделать это еще во время своего первого срока, однако ему помешали руководители силовых ведомств, а затем республиканец потерпел поражение на президентских выборах в 2020 году.

По данным американских СМИ, в настоящее время раскрыты 95% документов ЦРУ об убийстве Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году.

Ранее Пушков предрек последствия публикации деталей об убийстве Кеннеди.

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