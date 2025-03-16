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Мерц пообещал заняться экологической политикой и не превращаться в «зеленого»

Мерц сообщил, что займется вопросами экологии и не превратится в «зеленого»
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал заняться вопросами экологии на посту федерального канцлера Германии и не превращаться в «зеленого». Об этом немецкий политик заявил в интервью газете Bild.

«Я точно не стану «зеленым». Но я буду канцлером, который берет на себя ответственность за экологическую политику», — отметил он.

Кроме того, Мерц добавил, что масштабные инвестиции в оборону «крайне необходимы».

14 марта Мерц на пресс-конференции заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований. Средства направят на финансирование оборонного бюджета и инфраструктурных проектов. Соглашение стало итогом переговоров между ХДС/ХСС, социал-демократами и «Зелеными», о чем ранее сообщала медиагруппа RND.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Мерц может лишиться возможности стать канцлером Германии.

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