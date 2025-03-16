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Сальвадор поместил в свою «мегатюрьму» первых депортированных из США преступников

Сальвадор принял почти 240 депортированных из США преступников
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Jose Cabezas/Reuters

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил на своей странице в соцсети X, что страна приняла первые рейсы с депортированными из США преступниками.

«Сегодня (16 марта. — «Газета.Ru») в нашу страну прибыли первые 238 членов венесуэльской криминальной организации Tren de Aragua», — написал лидер.

Он добавил, что их на год отправили в тюрьму CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo, Центр содержания террористов), но срок может быть продлен.

По словам Букеле, среди депортированных из США преступников были и 23 члена банды MS-13 (Mara Salvatrucha), которых разыскивал Сальвадор.

В ноябре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал главным врагом страны венесуэльскую преступную группировку Tren de Aragua. Политик обещал запустить масштабную программу депортации и «выгнать всех этих бандитов». Для этого он собирался посадить «кровожадных преступников» в тюрьмы, а затем «вышвырнуть» их из США.

В феврале этого года Букеле после переговоров с госсекретарем Марко Рубио заявил, что Сальвадор готов за деньги принять осужденных преступников из США в своей «мегатюрьме».

Ранее американский суд остановил депортацию мигрантов из страны.

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