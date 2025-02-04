Сальвадор готов за деньги принять в своей мегатюрьме «кровожадных преступников» из США

Президент Букеле: Сальвадор за плату готов принять преступников из США

Сальвадор готов за деньги принять преступников из США, написал в соцсети X президент страны Найиб Букеле после переговоров с госсекретарем Марко Рубио.

«Мы готовы за плату принимать в нашу мегатюрьму CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo, Центр содержания террористов) только осужденных преступников, включая граждан США», — заявил Букеле.

Он добавил, что для США плата будет незначительной, зато для Сальвадора она существенна.

«Это сделает всю нашу тюремную систему устойчивой», — заключил лидер.

Центр содержания террористов может вместить 40 тыс. заключенных. Он был открыт в феврале 2023 года в 72 км от Сан-Сальвадора, столицы государства.

В ноябре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал главным врагом страны венесуэльскую преступную группировку Tren de Aragua. Политик обещал запустить масштабную программу депортации и «выгнать всех этих бандитов». Для этого он собирался посадить «кровожадных преступников» в тюрьмы, а затем «вышвырнуть» их из США.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что американский лидер намерен выслать членов преступной группировки Tren de Aragua в пенитенциарные учреждения Сальвадора.

Ранее Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай.