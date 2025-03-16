В минфине США назвали удары по Йемену сигналом для Ирана

Глава американского минфина Скотт Бессент в интервью NBC News заявил, что операция США против хуситов в Йемене стала началом стратегии «максимального давления» на Иран.

«Это сильный сигнал, и он кардинально отличается от политики предыдущей администрации. Хуситы и Иран должны понимать, что это только начало», — сказал министр.

Он добавил, что США не позволят ограничивать свободу судоходства: это увеличивает инфляцию и замедляет глобальную торговлю.

«Две недели назад [американский президент Дональд] Трамп объявил о стратегии «максимального давления» на Иран, цель которой — сократить экспорт иранской нефти до нуля», — отметил Бессент.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. В России призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог.

Ранее Белый дом оправдал удары США по Йемену.