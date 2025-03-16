Белый дом оправдал удары США по Йемену

Белый дом: хуситы атаковали суда США более 300 раз с 2023 года

США намерены положить конец действиям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», которые долгое время угрожают экономической и национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Прошло больше года с тех пор, как торговое судно под флагом США благополучно прошло через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив», — подчеркивается в пресс-релизе.

Согласно тексту документа, количество судов, проходивших через Красное море каждый год, упало с 25 тыс. до 10 тыс.

«С 2023 года хуситы 174 раза атаковали военные корабли США и 145 раз — коммерческие суда», — подчеркивается в сообщении.

Там также отмечается, что нападения хуситов заставили около 75% судов, связанных с США и Великобританией, изменить маршрут вокруг Африки, а более высокие тарифы на доставку на 0,6–0,7% усилили глобальную инфляцию на потребительские товары в прошлом году.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее была названа цель ударов США по столице Йемена.