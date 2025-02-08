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В Румынии объяснили, почему экономика Европы «трещит по швам»

Депутат Шошоакэ: экономика Европы трещит по швам из-за Украины и санкций
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Diana Iovanovici-Sosoaca/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Антироссийские санкции и финансовая поддержка Украины негативно сказываются на экономике Европы. Об этом заявила возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента от этой страны Диана Шошоакэ в беседе с РИА Новости.

«Европейская экономика трещит по швам под тяжестью затрат на Украину и санкционной политики», — отметила она.

По мнению депутата, Европе рано или поздно придется остановить этот «бесперспективный курс».

4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наращивание Евросоюзом военных расходов вводит экономику региона в предкризисное состояние и отрицательно повлияет на каждого европейца. По словам представителя Кремля, речь идет о вхождении европейцев в очень серьезную зону дискомфорта.

В январе агентство DPA со ссылкой на доклад Европейской комиссии писало, что европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию. Данные доклада показывают, что в период с 2008 по 2021 год почти треть европейских стартапов, чья оценка позднее превысила $1 млрд, переместили свои офисы за пределы ЕС (главным образом, в США). Кроме того, лишь 4 из 50 крупнейших мировых технологических компаний являются европейскими, а производительность труда в Европе остается ниже, чем в США.

Ранее на Западе объяснили спад экономик ФРГ и Франции.

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