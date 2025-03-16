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Обнародован вопрос из бюллетеня для референдума о членстве Украины в ЕС

В Венгрии опубликован бюллетень для референдума по вопросу о приеме Украины в ЕС
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Shutterstock

Правительство Венгрии опубликовало на своем сайте бюллетень, который будет использоваться на референдуме по вопросу вступления Украины в Евросоюз. В частности, в документе содержится вопрос: «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?» и два варианта ответа: «да» или «нет».

Бюллетень напечатан на специальной бумаге и защищен от подделок. Голосование на референдуме будет проходить под строгим контролем. Ожидается, что его проведут в ближайшее время.

«Украина не может стать членом Европейского союза без согласия венгров, здесь государства-члены имеют право вето», — предупредило правительство Венгрии.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан выдвинул список с 12 требованиями Евросоюзу под названием «Чего венгерская нация хочет от Брюсселя». В их числе оказались положения о будущем Украины.

Орбан утверждает, что лидеры ЕС не хотят помогать Украине, а хотят колонизировать ее. По его мнению, именно поэтому они настаивают на продолжении конфликта с Россией. При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия отказалась делать это и выступает за мир, свободу и единство.

Ранее Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия.

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