«Союз без Украины»: Орбан выдвинул 12 требований к ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в годовщину Венгерской революции представил список требований к Евросоюзу. В частности, Будапешт требует от Брюсселя мира в Европе и возражает против приема Украины в ЕС. Он также призывает изгнать «агентов» миллиардера Джорджа Сороса и удалить коррумпированных лоббистов из Европарламента. Кроме того, Орбан заявил, что ЕС не хочет помогать Украине, а хочет ее колонизировать.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выдвинул список требований к Евросоюзу, состоящий из 12 пунктов. В него, в частности, вошли положения о будущем Украины, о праве вето каждой страны-участницы и ограничениях на въезд для мигрантов.

Свой список Орбан опубликовал в социальных сетях под названием «Чего венгерская нация хочет от Брюсселя». Как подчеркивают ряд СМИ, он представляет собой краткое изложение требований лидеров Венгерской революции (1848–1849).

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство», — пишет глава венгерского правительства.

Первым пунктом Орбан призывает создать «Европу наций». Все государства, как следует далее, должны быть равны перед законом.

Кроме того, премьер Венгрии выступил за восстановление полномочий, «незаконно отнятых» у стран-участниц, а также за национальный суверенитет и право вето для правительств.

Орбан также призвал «изгнать агентов» миллиардера Джорджа Сороса и удалить коррумпированных лоббистов из Европарламента. Следующим пунктом премьер призывает ликвидировать долг ЕС, чтобы «не оставлять внукам».

«Не мешать защищать границы и не ввозить мигрантов, и выдворять тех, кто прибыл нелегально», — гласит еще один пункт.

Глава венгерского правительства также требует остановить поток коррумпированных денег в страны ЕС, запретить «неестественное перевоспитание» детей, а также защитить «христианское наследие Европы».

Последний пункт в этом списке звучит следующим образом: «Союз, но без Украины».

15 марта в Венгрии отмечают годовщину Венгерской революции 1848-49 годов. В этот период произошли радикальные преобразования общественно-политического строя Венгерского королевства, была провозглашена независимость от династии Габсбургов и создано демократическое государство.

«ЕС не хочет помогать Украине»

Кроме того, Орбан утверждает, что лидеры ЕС не хотят помогать Украине, а хотят колонизировать ее. Именно поэтому они якобы настаивают на продолжении конфликта.

«Европа с головой окунулась» в конфликт на Украине, но Венгрия отказалась делать это, выступив за мир, подчеркнул политик.

Он сравнил руководство ЕС с австрийской империей Габсбургов, против которой в середине XIX века боролась Венгрия: по мнению премьера, сегодняшняя «империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать».

«Инструментом колонизации является война. Правители Европы решили, что Украина во что бы то ни стало должна продолжить войну [против России], а за это она быстро получит членство в ЕС, за которое нам еще придется расплачиваться. У нас на это есть только один ответ — Европейский союз, но без Украины», — заявил он.

Скоро в Венгрии состоится референдум по вопросу о приеме Украины в ЕС, результатами которого правительство будет руководствоваться в ходе своих консультаций с Брюсселем, напомнил Орбан. Он также подтвердил приверженность Будапешта мирному урегулированию ситуации в соседней стране.

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«Венгрия понесла самые большие убытки среди всех государств Евросоюза», – утверждает политик.

Орбан также заявил, что Венгрия выступает против попыток руководства ЕС ограничить полномочия отдельных стран.

«Будущее принадлежит независимым нациям», — подчеркнул он, выступая на ступенях Национального музея в Будапеште, где установлен памятник герою народно-освободительного движения против власти австрийской династии Габсбургов, поэту Шандору Петёфи.