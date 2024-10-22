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Индия и Китай завершили отвод войск в приграничном регионе Ладакх

Джайшанкар: Индия и Китай отвели войска в приграничном регионе Ладакх

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Индия и Китай завершили отвод войск в приграничном регионе Ладакх. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД республики Субраманьяма Джайшанкара сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, к настоящему времени Индия и Китай достигли соглашения о патрулировании территории и вернулись к позиции 2020 года.

«На этом мы можем сказать, что разведение войск с Китаем завершено», — заявил Джайшанкар, уточнив, что подробности появятся позже.

В свою очередь, представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции пояснил, что в последнее время Китай и Индия тесно взаимодействовали по дипломатическим и военным каналам по вопросам, связанным с китайско-индийской границей, в результате чего стороны пришли к соглашению по «соответствующим вопросам», сообщает телеканал NDTV.

В публикации уточняется, что отношения между Индией и Китаем значительно ухудшились после ожесточенного столкновения в долине Галван в июне 2020 года, которое стало самым серьезным военным конфликтом между этими странами за последние десятилетия.

Ранее глава МИД Индии Джайшанкар называл хрупкой и опасной ситуацию с Китаем в Гималаях.

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