Власти Сербии предложили Северной Македонии помощь после пожара на дискотеке

Вучич предложил Северной Македонии вертолеты и врачей после пожара на дискотеке

Президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с главой Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой предложил направить вертолеты и врачей в помощь после пожара на дискотеке. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я предложил от имени Сербии и президент Северной Македонии приняла, чтобы мы отправили как помощь вертолеты и другие медицинские транспортные средства, бригады врачей и приняли в больницах Сербии большое число пострадавших при трагедии в Кочани», — поделился Вучич.

Он добавил, что 18 марта в Сербии будет объявлено днем траура.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации, в результате трагедии не стало не менее 50 человек.

Ранее в Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms.