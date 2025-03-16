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В партии Порошенко заявили, что офис Зеленского готовит новое дело против политика

В партии Порошенко заявили, что офис Зеленского хочет изолировать экс-президента
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Piotr Molecki/AP

Офис президента (ОП) Украины хочет исключить экс-президента Петра Порошенко из политического процесса и сфабриковать для этого новое дело в отношении политика. Об этом заявила партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, в Telegram-канале.

«Банковая (улица в Киеве, на которой находится ОП — «Газета.Ru») настолько сильно хочет исключить Петра Порошенко из политического процесса, что ради этого готова фабриковать новое дело на основе российской фальшивки», — цитирует партия слова Ильи Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — адвоката экс-президента.

По его словам, силовики по указанию офиса президента на основании флешки, полученной от уехавшего в РФ Тараса Козак, открыли новое уголовное производство, цель которого – дискредитировать лидера «Европейской солидарности» и заблокировать его деятельность.

Он также отметил, что в делах против Порошенко украинские власти неоднократно пытались давить на свидетелей, устанавливая для них неадекватные размеры залогов на сотни миллионов гривен, чтобы получить «показания» против политика.

«Это безусловно одно из тех дел, где власть и лично президент Зеленский планируют изолировать и исключить из политической деятельности Петра Порошенко», – утверждает Новиков.

16 марта Печерский суд Киева арестовал экс-замначальника охраны Порошенко. Вадима Чучковского по подозрению в получении чемоданов с деньгами из Москвы перед президентскими выборами в 2019 году.

Ранее в Германии назвали трех кандидатов, в которых США видят замену Зеленскому.

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