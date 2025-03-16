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Власти Украины стали вкладывать больше денег в государственную пропаганду

«Страна»: власти Украины увеличили финансирование государственного телемарафона
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины увеличили финансирование украинского телемарафона на 2025 год по сравнению с прошлым годом на сумму около 145 млн гривен. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В то время как Трамп сокращает госфинансирование СМИ, остановив работу радио «Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной - прим. ред.) и «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной - прим. ред.), украинские власти увеличивают госфинансирование телемарафона», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на 2025 год выделено и распределено между телеканалами, участвующими в марафоне, 738 млн гривен. В 2024 году эта сумма составляла 593,6 млн гривен.

Всего, по данным «Страны», с начала СВО на украинский телемарафон Киев потратил более двух миллиардов гривен.

С февраля 2022-го украинская граница закрыта на выезд для мужчин, все телеканалы объединены в единый телемарафон с одной повесткой, а выборы в стране не проводят из-за военного положения.

До этого сообщалось, что медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) (РСЕ/РС) подтвердила получение уведомления о досрочном прекращении грантового финансирования со стороны правительства США.

Поводом стал указ президента США Дональда Трампа от 14 марта, предписывающий сократить деятельность Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курирующего РСЕ/РС и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В рамках указа USAGM направило медиакорпорации письмо о расторжении соглашения, одобренного ранее Конгрессом.

Ранее Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам.

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