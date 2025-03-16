Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обманул украинского лидера Владимира Зеленского, пообещав ему вступление в НАТО.

По словам Боуза, месяц назад Стармер заявил Зеленскому, что «его диктатура находится на необратимом пути к вступлению в НАТО».

«Теперь НАТО заявило, что Украина никогда не вступит в альянс. Я уверен, что это последнее обещание Зеленому Гоблину, которое Лондон не сдержит. Так ведь?» — написал журналист.

8 марта Боуз заявил, что Зеленский выдает огромные потери Вооруженных сил Украины в Курской области за «величайшую победу». Он также писал, что британская армия станет приоритетной целью для уничтожения и будет разгромлена, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит ввести войска на территорию Украины. По его словам, ввод войск на Украину обернется катастрофой для Британии — многие солдаты никогда не вернутся, поскольку у них не будет «защиты со стороны НАТО». Для Вооруженных сил РФ британские войска станут приоритетной целью.

Ранее Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину.