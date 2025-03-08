Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдает огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за «величайшую победу». Свое мнение он опубликовал в социальной сети X.

«Вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей «величайшей победой», — напомнил Боуз.

По словам журналиста, сейчас украинские войска в Курской области «массово гибнут» и «терпят сокрушительное поражение».

Перед этим группа Аида спецназа «Ахмат» заявила о начале финального штурма Суджи. Неоднократно подчеркивалось, что продолжающиеся бои ожесточенные и кровавые.

Сообщается о продвижении отрядов «Питерского», «Горца», «Хохла» и «Каштана» спецназа «Ахмат» совместно со смежными подразделениями. Подчеркивается, что текущая атака являет собой начало финального штурма Суджи. Город оккупирован украинскими войсками уже семь месяцев.

Ранее Залужный назвал критическими потери ВСУ.