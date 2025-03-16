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Китай подписал торговые соглашения с Украиной

Sohu: Китай подписал два торговых соглашения с Украиной
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Global Look Press

КНР подписала с Украиной два договора о сотрудничестве в сфере поставок сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. Об этом сообщает китайское издание Sohu, отмечая, что «Пекин щедро предоставил противнику России два крупных преимущества».

В материале подчеркивается, что действия Китая не являются антироссийскими и продиктованы исключительно экономической выгодой. По данным издания, соглашения связаны со стремлением Пекина диверсифицировать импорт продовольствия на фоне обострения торговых противоречий с США.

«Китай расширяет каналы поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных партнерств», — пояснил источник.

14 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выступает за прочное мирное соглашение по конфликту на Украине. Китай рассчитывает, что все стороны конфликта смогут достичь справедливого, долгосрочного мирного соглашения, добавила Мао Нин.

Ранее китайские экспортеры заявили об изъятии товаров в России.

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