Китайские экспортеры заявили об изъятии товаров в России

Объем перевозок по межконтинентальной железнодорожной линии из Китая в Европу через Россию падает уже несколько месяцев из-за изъятия товаров на территории РФ. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Издание подчеркнуло, что в октябре прошлого года Москва запретила транзит через территорию России ряда товаров, уделив особое внимание товарам двойного назначения, таким как механические и электронные изделия, которые потенциально могут быть использованы западными силами на Украине.

Нововведения коснулись тысяч контейнеров, отправляемых из Китая в Европу по обширной железнодорожной ветке, отметила SCMP. Многие китайские транспортные компании узнали об изменении правил лишь несколько недель спустя, когда у них конфисковали значительную часть грузов, добавило издание.

7 марта сообщалось, что объем торговли между Россией и Китаем в первые два месяца 2025 года упал на 7,1% относительно аналогичного показателя 2024 года, до $34,68 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в Россию за два месяца сократился на 10,9%, до $14,95 млрд. Импорт из России в Китай уменьшился на 3,9%, до $19,73 млрд. Положительное сальдо России составило $4,78 млрд. За два месяца оно выросло на 41%.

Ранее Россия резко увеличила поставки одного товара в Китай.