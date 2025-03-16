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Названа цель ударов США по столице Йемена

Al Hadath: целью ударов по Сане стала штаб-квартира политического совета хуситов
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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ходе авиаударов США по столице Йемена Сане одной из ключевых целей стала штаб-квартира политического совета движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Вечером 15 марта Центральное командование Вооруженных сил США объявило о запуске крупномасштабной военной операции против движения «Ансар Аллах». Операция предполагает проведение серии точечных ударов по стратегическим объектам группировки. В командовании подчеркнули, что действия направлены на «защиту американских интересов, сдерживание угроз и восстановление безопасности международного судоходства».

15 марта Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, Трамп призвал Иран прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

Ранее СМИ сообщили, что удары США по Йемену не были «единичными».

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