Названа цель ударов США по столице Йемена

В ходе авиаударов США по столице Йемена Сане одной из ключевых целей стала штаб-квартира политического совета движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Вечером 15 марта Центральное командование Вооруженных сил США объявило о запуске крупномасштабной военной операции против движения «Ансар Аллах». Операция предполагает проведение серии точечных ударов по стратегическим объектам группировки. В командовании подчеркнули, что действия направлены на «защиту американских интересов, сдерживание угроз и восстановление безопасности международного судоходства».

15 марта Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, Трамп призвал Иран прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

Ранее СМИ сообщили, что удары США по Йемену не были «единичными».