Трамп объявил, кто из его команды будет «иметь дело» с Зеленским

Трамп: Келлог будет иметь дело непосредственно с Зеленским и властями Украины

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине.

«Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения», — сообщил американский президент.

В конце поста он поздравил Келлога с назначением.

На Мюнхенской конференции в середине февраля Келлог заявил, что одержать победу в конфликте ВСУ не смогут.

«Если вы думаете о победе как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — сказал он.

По словам Келлога, необходимо «остановить кровотечение, а дальше — лечить», а также подумать о мирном плане. Сам план американская делегация не представила (хотя именно его больше всего ждали от встречи в Мюнхене), однако, как заявили в МИД Польши, Келлог ознакомил европейских союзников с «тактикой переговоров» по Украине.

Ранее Трамп высказался о том, что его спецпосланник восемь часов ждал Путина.