Трамп объявил, кто из его команды будет «иметь дело» с Зеленским

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине.
«Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения», — сообщил американский президент.
В конце поста он поздравил Келлога с назначением.
На Мюнхенской конференции в середине февраля Келлог заявил, что одержать победу в конфликте ВСУ не смогут.
«Если вы думаете о победе как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — сказал он.
По словам Келлога, необходимо «остановить кровотечение, а дальше — лечить», а также подумать о мирном плане. Сам план американская делегация не представила (хотя именно его больше всего ждали от встречи в Мюнхене), однако, как заявили в МИД Польши, Келлог ознакомил европейских союзников с «тактикой переговоров» по Украине.
Ранее Трамп высказался о том, что его спецпосланник восемь часов ждал Путина.