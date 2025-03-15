Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп объявил, кто из его команды будет «иметь дело» с Зеленским

Трамп: Келлог будет иметь дело непосредственно с Зеленским и властями Украины
close
Brian Snyder/Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине.

«Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения», — сообщил американский президент.

В конце поста он поздравил Келлога с назначением.

На Мюнхенской конференции в середине февраля Келлог заявил, что одержать победу в конфликте ВСУ не смогут.

«Если вы думаете о победе как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — сказал он.

По словам Келлога, необходимо «остановить кровотечение, а дальше — лечить», а также подумать о мирном плане. Сам план американская делегация не представила (хотя именно его больше всего ждали от встречи в Мюнхене), однако, как заявили в МИД Польши, Келлог ознакомил европейских союзников с «тактикой переговоров» по Украине.

Ранее Трамп высказался о том, что его спецпосланник восемь часов ждал Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами