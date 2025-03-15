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Меркель высказалась о перепалке Трампа и Зеленского

Меркель сказала, что предпочла бы не видеть перепалку Трампа и Зеленского
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Markus Schreiber/AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что было бы лучше, если бы она не видела перепалку президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме. Ее слова приводит Berliner Zeitung.

«Я не хочу это все комментировать. Я скажу только, что предпочла бы не видеть этой встречи», — сказала она.

По ее словам, эту встречу «видели по всей России,» в том числе и президент РФ Владимир Путин.

Меркель отметила, что эта беседа была «очень угнетающей» и добавила, что больше никогда не хотела бы стать свидетелем подобных событий.

Переговоры украинского и американского лидеров в Вашингтоне состоялись 28 февраля и завершились их словесной перепалкой. В ходе беседы Трамп упрекнул Зеленского в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник президента США назвал необычной ссору Зеленского и Трампа.

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Ссора Трампа и Зеленского
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