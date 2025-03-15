В «коалиции желающих» обсудят гарантии безопасности Украины

Военные представители стран «коалиции желающих» обсудят гарантии безопасности Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает РИА Новости.

«Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать сильные и надежные планы, чтобы поддержать мирное соглашение и гарантировать будущую безопасность Украины», — сказал он.

13 марта официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его страны Европы не хотят мира.

В начале марта стало известно, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оценили, когда Зеленский окажется не нужен Европе.