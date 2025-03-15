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В Австралии высказались об отправке миротворцев на Украину

Альбонезе: Австралия рассмотрит инициативы по отправке миротворцев на Украину
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Sutton Motorsports/Global Look Press

Австралия рассмотрит инициативы по отправке миротворческих миссий на Украину. Об этом в соцсети X написал премьер-министр страны Энтони Альбонезе.

«Австралия поддерживает любой значимый прогресс в установлении справедливого и прочного мира на Украине. <...> Но необходимо будет оказать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно», — написал он.

Альбонезе добавил, что Канберра всегда открыта для рассмотрения любых новых предложений по поддержке Украины.

12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран Североатлантического альянса в любом качестве на территории Украины является угрозой для Российской Федерации, Москва не примет этого.

За несколько дней до этого глава МИД отметил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.

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