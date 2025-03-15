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В Лондоне запретили врачам носить пропалестинскую символику

Telegraph: в Лондоне запретили врачам носить пропалестинскую символику
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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Сотрудникам ряда больниц Лондона запретили носить пропалестинскую символику из-за жалоб пациентов. Об этом пишет британская The Telegraph.

«Сотрудникам некоторых крупнейших лондонских больниц службы здравоохранения Англии запретили носить палестинскую символику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поступили жалобы на то, что данная символика «расстраивает и запугивает» уязвимых пациентов».

9 марта сообщалось, что полиция лондонского района Вестминстер задержала активиста, который забрался с палестинским флагом на башню Биг-Бена. Мужчина взобрался на башню Елизаветы Вестминстерского дворца утром 8 марта. Его удалось снять после полуночи в воскресенье. Телеканал Sky News сообщал, что сотрудники экстренных служб проводили с активистом переговоры с пожарного подъемника.

Ранее Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину.

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