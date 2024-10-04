Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Талибан обратился к России с благодарностью

Талибан благодарит РФ за возможное исключение движения из списка террористов

close
Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов. Об этом заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин, слова которого передает РИА Новости.

«Я считаю, что удаление из этого списка является необходимостью, и я благодарен руководству правительства России за рассмотрение этого вопроса», — заявил он.

4 октября директор ФСБ Александр Бортников, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, заявил, что Россия завершает процедуру исключения «Талибана» из списка террористических организаций. По его словам, действия властей Афганистана «направлены на наведение порядка и поддержание стабильности» в государстве.

Кроме того, утверждает Бортников, они согласны помочь России бороться с группировкой «Вилаят Хорасан» (филиал ИГИЛ (организация запрещена в России) в Афганистане, противница «Талибана». — Газета.Ru), «ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад».

Ранее в МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами