Талибан обратился к России с благодарностью

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов. Об этом заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин, слова которого передает РИА Новости.

«Я считаю, что удаление из этого списка является необходимостью, и я благодарен руководству правительства России за рассмотрение этого вопроса», — заявил он.

4 октября директор ФСБ Александр Бортников, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, заявил, что Россия завершает процедуру исключения «Талибана» из списка террористических организаций. По его словам, действия властей Афганистана «направлены на наведение порядка и поддержание стабильности» в государстве.

Кроме того, утверждает Бортников, они согласны помочь России бороться с группировкой «Вилаят Хорасан» (филиал ИГИЛ (организация запрещена в России) в Афганистане, противница «Талибана». — Газета.Ru), «ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад».

Ранее в МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ.