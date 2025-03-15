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Участник митинга в Сербии угрожал взорвать президентский дворец

В Белграде задержали протестующего, угрожавшего взорвать резиденцию президента
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Mitar Mitrovic/Reuters

Участник акции протеста в Белграде, которого задержали сотрудники правоохранительных органов в штатском, угрожал взорвать резиденцию сербского президента Александара Вучича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Как рассказали в ведомстве, под стражей оказался гражданин 1972 года рождения. После того как мужчина прибыл к зданию парламента Сербии, он сообщил охранникам, что имеет при себе две бомбы и планирует взорвать резиденцию главы государства.

«При осмотре лица взрывных устройство обнаружено не было», — говорится в заявлении.

Из него следует, что после задержания правоохранители доставили нарушителя общественного порядка в служебное помещение.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Граждане страны начали организовывать митинги в связи с обрушением бетонных и металлических конструкций на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, произошедшим 1 ноября 2024 года. В результате происшествия пострадали несколько десятков человек.

15 марта в Белграде началась очередная демонстрация, участниками которой стали порядка 31 тыс. человек. По словам министра внутренних дел страны Ивицы Дачича, к текущему моменту под стражей оказались как минимум три активиста. Их задержали за нарушение общественного порядка.

Ранее Вучич спрогнозировал последствия массовых протестов в республике.

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