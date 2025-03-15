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Премьер Хорватии госпитализирован из-за редкой болезни

Премьер-министра Хорватии Пленковича доставили в больницу из-за аритмии
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andrejplenkovic.hr

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович госпитализирован для операции на сердце, передает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителя правительства республики, 54-летнего премьера доставили в больницу вечером в пятницу, 14 марта, из-за «редкой сердечной аритмии доброкачественного характера».

Как пишут СМИ, операция прошла успешно. Пленковича должны выписать 15 марта.

Во время обследования в больнице «Хадасса» 25 декабря прошлого года у 75-летнего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая появилась из-за доброкачественной гиперплазии (увеличения) предстательной железы. После этого политик несколько дней принимал антибиотики. Спустя несколько дней ему успешно удалили простату.

Ранее у папы Римского повторились эпизоды дыхательной недостаточности.

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