Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал возможность появления ядерного оружия у стран Европы на фоне возможного снижения защиты Соединенными Штатами европейских интересов. Его слова приводит ТАСС.

«Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия», — сказал он.

По его словам, это четкая и последовательная позиция британского правительства.

7 марта представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что Германии необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности. Лукассен отметил, что это необходимо на случай, если не будет действовать «ядерный зонтик» США. По его словам, ядерного оружия Великобритании и Франции будет недостаточно для обеспечения безопасности Европы.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США.